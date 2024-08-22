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Сбер заплатит до ₽500 000 специалистам за найденные в его сервисах уязвимости

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Сбер объявил о запуске программы по поиску уязвимостей на платформе BI.ZONE Bug Bounty, предлагая вознаграждение до 500 тыс. рублей за найденные уязвимости в своих сервисах.

Для участия в программе пользователям необходимо зарегистрироваться на платформе BI.ZONE Bug Bounty и следовать установленным условиям.

Программа охватывает три ключевых сервиса банка:

Сайт Сбера
СберИнвестиции (веб-версия и мобильное приложение)
СберБанк Онлайн

Исследователи смогут тестировать уязвимости в мобильных версиях для iOS и Android, а также в мессенджере онлайн-банка и сервисе Сбер ID, который используется для входа на сайты и приложения Сбера и его партнеров.

Сергей Крайнов, начальник Управления экспертизы кибербезопасности Сбербанка, отметил, что программа направлена на постоянное совершенствование сервисов и обеспечение кибербезопасности для пользователей. Он подчеркнул важность сотрудничества с этичными хакерами и BI.ZONE для повышения безопасности цифровых услуг.

 

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