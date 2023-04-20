«Сбер» выпустил целую линейку новых фирменных умных телевизоров

«Мы расширили линейку умных телевизоров Sber. Замахнулись сразу на 21 новую модель, чтобы вы могли выбрать телевизор именно для себя», так написала пресс-служба СберБанка.

СберБанк представил большое количество новых телевизоров с диагональю от 32 до 65 дюймов, причем среди них есть как обычные LED панели, так и QLED

Разработкой новых моделей занимались специалисты SberDevices, все они работают под управлением «Салют ТВ» с предустановленным голосовым помощником «Салют», также в телевизорах есть встроенный браузер для просмотра интернет-страниц.

Новинки уже доступны для покупки в онлайн-магазине SberDevices, также они предлагаются в маркетплейсах и онлайн-магазинах. Минимальная цена за телевизор составляет 10 990 рублей, самый дорогой вариант с 65-дюймовым экраном стоит 55 990 рублей.