Сбер: в 80% случаев мошенники используют мобильные платёжные системы жертвы

Сбербанк сообщил, что мошенники используют мобильные платежные системы и переводы между счетами жертвы в 80% случаев для вывода похищенных денег.

Заместитель Председателя Правления Сбера Станислав Кузнецов рассказал об этом на Международном банковском форуме.

Злоумышленники убеждают жертв установить приложения для мобильных платежей и привязать к ним свои банковские карты. После этого мошенники сообщают жертве данные карты и код подтверждения, и жертва вводит их в приложении. Затем она вносит наличные через банкомат на карту мошенника. Это позволяет скрыть следы преступления, так как операции выглядят как действия владельца устройства.

Часто мошенники действуют под предлогом, что жертва переводит деньги на «безопасный счет». Также они могут использовать me2me-переводы, убеждая жертву перевести деньги со своего счета в защищенном банке на счет в менее защищенном.

Кузнецов отметил, что меры, принимаемые банками, помогают уменьшить количество мошеннических звонков, но мошенники продолжают придумывать новые схемы.

Он рекомендовал клиентам не соглашаться на установку мобильных приложений и переводы на другие счета, так как это может быть признаком мошенничества.