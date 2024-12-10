Сбер: сервис «Оплата улыбкой» стал доступен всем гражданам России

Сервис «Оплата улыбкой» теперь доступен всем гражданам России старше 18 лет, независимо от банка. Ранее он был только для клиентов Сбера.

Теперь можно оплачивать покупки, просто посмотрев в камеру терминала, что занимает всего несколько секунд, без наличных или карт.

Чтобы подключить сервис, нужно авторизоваться через «Сбер ID», выбрать карту и установить код безопасности. Клиенты Сбера продолжат получать бонусы, а клиенты других банков — кэшбэк и привилегии.

Сбер запустил этот сервис летом 2023 года, и сейчас в стране уже установлено почти 1 миллион биотерминалов. В следующем году планируется увеличить их количество до 2 миллионов.

Дмитрий Малых из Сбера отметил, что это безопасный и инновационный способ оплаты, который будет развиваться и в других сферах, включая метрополитены.