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Сбер: сервис «Оплата улыбкой» стал доступен всем гражданам России

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Сервис «Оплата улыбкой» теперь доступен всем гражданам России старше 18 лет, независимо от банка. Ранее он был только для клиентов Сбера.

Теперь можно оплачивать покупки, просто посмотрев в камеру терминала, что занимает всего несколько секунд, без наличных или карт.

Чтобы подключить сервис, нужно авторизоваться через «Сбер ID», выбрать карту и установить код безопасности. Клиенты Сбера продолжат получать бонусы, а клиенты других банков — кэшбэк и привилегии.

Сбер запустил этот сервис летом 2023 года, и сейчас в стране уже установлено почти 1 миллион биотерминалов. В следующем году планируется увеличить их количество до 2 миллионов.

Дмитрий Малых из Сбера отметил, что это безопасный и инновационный способ оплаты, который будет развиваться и в других сферах, включая метрополитены.

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