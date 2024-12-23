Sanwa Supply представила инновационный USB-кабель

Японская компания Sanwa Supply выпустила новый USB-кабель с шарниром, который делает его использование более удобным и защищает от повреждений.

Кабель доступен в двух длинах: 1 и 1,8 метра, с разъёмом Type-C с обеих сторон или с Type-A на одной из сторон.

Шарниры на коннекторах уменьшают напряжение на кабеле и порту во время зарядки, особенно если смартфон используется во время подключения к сети. Кабель также может быть изогнут в форме буквы Г, что облегчает его подключение к некоторым адаптерам.

Кабель поддерживает стандарт USB 2.0 с максимальной скоростью передачи данных 480 Мбит/с, но способен выдерживать мощность зарядки до 240 Вт.

Он поддерживает технологии Quick Charge 3.0 и Power Delivery. В настоящее время новинка доступна только в Японии: цена метрового кабеля составляет $16,5, а 1,8-метрового — $17,8.