Самым ярким изменением в iPadOS 18 стало появление калькулятора

На конференции WWDC 2024 была анонсирована iPadOS 18 — обновленная версия операционной системы для планшетов Apple.

Еще до проведения мероприятия инсайдеры сообщали, что в операционной системе появится встроенный калькулятор, и они не ошиблись.

В iPadOS 18 появилось несколько интересных нововведений, помимо калькулятора и вот основной перечень изменений:

1.Свободное расположение иконок приложений и виджетов на рабочем столе, а также возможность изменять цвет иконок, как и в iOS 18.

2. Улучшенный Пункт управления с поддержкой сторонних приложений.

3. Добавлена функция удаленного доступа, позволяющая другому человеку с iPad помочь в настройке или выполнении задачи, даже находясь на другом конце планеты.

4. Появление приложения «Калькулятор», полностью адаптированного для большого экрана iPad. Оно также поддерживает историю вычислений. Особенностью является функция Math Note, которая позволяет писать уравнения с помощью Apple Pencil, а система автоматически предоставляет ответы и решает задачи по физике. Math Note также умеет строить графики.

5. Обновлен дизайн некоторых приложений, чтобы на экране отображалось больше информации.

6. Улучшена поддержка рукописного ввода с помощью Apple Pencil. Текст выравнивается, чтобы соответствовать почерку пользователя, и с этим текстом можно взаимодействовать различными способами.

Бета-версия iPadOS 18 будет доступна в июле, а стабильный релиз планируется на осень. Перечень устройств, которые получат обновления также уже опубликовала компания.