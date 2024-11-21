Самый тонкий iPhone 17 Air получит совершенно новый дизайн

В последнее время появляется немало слухов о предстоящем очень тонком смартфоне американской компании.

Так недавно стало известно, что аппарат будет иметь толщину 6 мм. Теперь о новом устройстве рассказал и блогер.

Автор YouTube-канала AppleTrack поделился информацией о следующем поколении смартфонов Apple, утверждая, что они получат переработанный дизайн. Блогер показал предполагаемый внешний вид ультратонкой модели, которая вызывает всё больше слухов.

По его словам, iPhone 17 Air (неофициальное название) будет оснащен двумя камерами, расположенными горизонтально, в отличие от одной камеры, как было сказано ранее. Камеры будут находиться по центру, напоминая расположение на iPhone 7/8 Plus, и это может быть похоже на дизайн Nothing Phone (2).

Также стало известно, что Apple пересматривает планы по толщине iPhone 17 Air из-за задержек с производством аккумуляторов от Samsung. Ожидается, что это будет имиджевое устройство с ценой от 1299 до 1499 долларов.

Что касается стандартного iPhone 17 и моделей Pro, значительных изменений в дизайне не предвидится. Однако ожидаются технические улучшения, такие как 90-герцевый экран для базовой модели и новая 48-мегапиксельная телекамера с перископическим объективом.