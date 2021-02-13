По предварительным данным на снижение стоимости смартфона повлияли его слабые продажи.

Специалисты Hi-Tech Mail.ru выяснили, что самый доступный IPhone 12 mini подешевел до 56 тысяч рублей в РФ.

Речь идет о стоимости модели в версии с 64 ГБ памяти. Ее в России можно купить по цене 56 750 рублей, тогда как в официальном магазине компании указана минимальная цена 70 тыс. рублей.

Как считают эксперты, из-за низкого спроса на смартфон магазины начали быстро снижать цены, чтобы увеличить его популярность.

Между тем недавно стало известно, что американская компания на фоне низкого спроса на смартфон может прекратить его производство.