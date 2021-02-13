Самый доступный флагманский смартфон Redmi K40 Pro показали на «живом» фото

Новый флагманский смартфон Redmi K40 Pro будет представлен 25 февраля, а до этого времени в сети регулярно появляются различные сообщения.

В том числе недавно в Интернете опубликовали и первый «живой» снимок, где показали заднюю панель новинки, которую прозвали самым доступным флагманом.

Благодаря фотографии стало известно, что в смартфоне будет 108-мегапиксельная основная камера, которая имеет оформление в стиле Xiaomi Mi 11.

Также уже известно, что новинка получит 6,81-дюймовый экран AMOLED с частотой обновления 1440p+ и разрешением 1440p+.

Работать смартфон будет на базе процессора Snapdragon 888, который дополнят 12 ГБ оперативной памяти.

За автономность аппарата будет отвечать батарея на 5 000 мАч. Что касается основной камеры, то в ней помимо 108 Мп датчика будут еще модули на 13, 5 и 2 Мп, а фронтальная камера получит разрешение 30 Мп.