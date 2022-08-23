Самый дешевый Samsung Galaxy A04s получит 90-герцевый экран и тройную камеру на 50 Мп

Samsung недавно выпустил свой бюджетный смартфон Galaxy A04 и сейчас готовится выпустить новую модель.

В Сети раскрыли основные характеристики Galaxy A04s, а также показали внешность смартфона.

В аппарате установят 6,5-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. В основе аппарата ляжет процессор Exynos 850, который по производительности уступает Snapdragon 695 в Galaxy A04.

Источник сообщает, что в устройстве будет тройная камера с основным 50 Мп сенсором и двумя 2 Мп фотодатчиками. Фронтальный модуль установят на 5 Мп.

Памяти в Galaxy A04s будет 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ постоянной. Еще сообщается об аккумуляторе на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

В продажу смартфон поступит в черном, зеленом и белом цветах. О цене пока ничего неизвестно, но ожидается что она будет ниже чем ценник Galaxy A04.