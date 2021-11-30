Самые популярные интернет-тарифы Греции в 2021 году

В 2021 году на территории Греции действуют 3 оператора мобильной связи: Vodafone, Wind и Cosmote. Европейский гигант Vodafone – это признанный лидер по числу вышек и качеству покрытия. Сим-карты для интернета в Греции от этого оператора продаются в большом количестве. Про мобильный интернет в Греции, подробнее https://orangesim.ru/internet-v-gretsii/.

Тарифы на интернет от Vodafone на территории Греции

Самый дешевый мобильный интернет в Греции стоит 10 евро в месяц. За эти деньги абонент получает 600 минут разговоров, 100 смс сообщений и 600 Мб трафика. Доплатив 2 евро можно получить еще 200 Мб интернет-трафика. При этом к каждому тарифу имеется возможность отдельно докупать пакеты мегабайтов. 3 гигабайта на 30 дней обойдутся еще в 10 €, а тот же объем на 2 дня обойдется в 3 €. По истечению срока неиспользованные минуты и гигабайты сгорают.

Для экономии средств можно приобрести пакеты безлимитного трафика на все популярные соцсети (Facebook, Tinder, Tik Tok) за 8.5 €. Во столько же обойдется безлимит на популярных видео-сервисах YouTube, Spotify, Netflix. Стоит учесть, что цены за месячные тарифные планы указаны с учетом автопродления. Первый месяц будет стоить 15 €, а каждый последующий 12 €.

Сим-карта для интернета в Греции от Wind

Оператор Wind предлагает купить сим-карту для интернета в Греции по цене от 35 €. За эти деньги клиенту будут доступны 10 Гб интернета и неограниченное количество минут и смс. Основным направлением служат пакетные предложения домашнего интернета + телевидение + мобильный интернет. За 55 € скорость проводного интернета составит 100 Мб/с, а для мобильного аналога объем трафика составит 10 Гб в месяц.

Cosmote – самый дешевый интернет в Греции

Молодой и амбициозный оператор стремится привлечь все новых клиентов. Его козырь — это низкая цена при высоком качестве услуг. Сеть поддерживает самый современный формат мобильного интернета 5G. За 12,9 € клиент получает 10 Гб мобильного интернета, которые действуют на территории всего Европейского союза. А еще возможность смотреть кино и сериалы в фирменном сервисе Cosmote TV. Следующий по цене тарифный план включает в себя в 2 раза больше интернета за 18.9 € в месяц. Для активных серферов предлагается самый дорогой тариф с 40 Гб интернета на борту. Цена за месяц 34.9 €

В линейке есть еще безлимитные тарифы стоимостью от 55 до 70€. В них входят от 300 до 600 минут звонков на все номера. Срок действия минут и Гб 30 дней. Первого числа каждого месяца весь неиспользованный остаток интернета и минут сгорает.

Подводя итог

Тарифные планы от Vodafone самые универсальные, в них имеется достаточное количество минут звонков и смс, мобильный интернет с возможностью докупить трафик. Оператор Wind больше ориентирован на клиентов, постоянно проживающих на территории Греции, так как предлагает выгодные пакеты домашнего и мобильного интернета, с включенными подписками на развлекательные порталы. Cosmote отличный выбор для использования в поездках по стране и Евросоюзу, так как его тарифы действуют на все территории ЕС.