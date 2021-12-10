Samsung разрабатывает смарт-часы со скручивающимся экраном

Раздвижные экраны скоро доберутся и до смарт-часов, корейская компания уже ведет разработку часов с раздвижным дисплеем.

Samsung получила патент на часы, в которых установлен раздвижной экран. Документ был опубликован 9 декабря на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности.

В схематических изображения документа изображены часы с круглым экраном, но при определенных условиях его можно раздвинуть и получить два полукруга с увеличенной площадью на 40%.

Увеличить площадь дисплея можно как обычным нажатием на аппаратную кнопку, так и свайпом по экрану.

Корейская компания также предложила в разрезе между дисплеями установить камеру.

О коммерческом варианте таких часов пока ничего не сообщается, даже инсайдеры ни разу не упоминали про подобные часы.