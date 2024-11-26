Samsung запатентовала игровую приставку с гибким экраном

Samsung подала новый патент, который говорит о её интересе в игровой индустрии. В документе описывается необычная портативная игровая приставка, способная складываться пополам.

На изображениях из патента видно, что эта приставка напоминает такие устройства, как Nintendo Switch или ASUS ROG Ally X.

Главное её отличие заключается в том, что она может складываться, как смартфоны Galaxy Z Flip.

У приставки есть стандартные элементы управления, включая стики, которые расположены по диагонали. При складывании стики будут прятаться в специальные углубления рядом с кнопками, что обеспечивает удобство использования.

Пока это только патент, так что не стоит ожидать появления такого устройства в ближайшее время. Но учитывая растущую популярность портативных игровых приставок, вполне понятно, почему Samsung решила исследовать это направление.