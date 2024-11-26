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Samsung запатентовала игровую приставку с гибким экраном

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

Samsung подала новый патент, который говорит о её интересе в игровой индустрии. В документе описывается необычная портативная игровая приставка, способная складываться пополам.

Samsung запатентовала игровую приставку с гибким экраном

На изображениях из патента видно, что эта приставка напоминает такие устройства, как Nintendo Switch или ASUS ROG Ally X.

Главное её отличие заключается в том, что она может складываться, как смартфоны Galaxy Z Flip.

У приставки есть стандартные элементы управления, включая стики, которые расположены по диагонали. При складывании стики будут прятаться в специальные углубления рядом с кнопками, что обеспечивает удобство использования.

Пока это только патент, так что не стоит ожидать появления такого устройства в ближайшее время. Но учитывая растущую популярность портативных игровых приставок, вполне понятно, почему Samsung решила исследовать это направление.

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