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Samsung выпустит серию Galaxy S21 в январе

18.10.2020 13:42

Появились слухи, что Samsung планирует перенести дату запуска серии Galaxy S, выпустив грядущий Galaxy S21. За последние несколько лет мы стали свидетелями выхода новых телефонов серии S в феврале, а первые продажи начались в марте. В сообщениях корейских СМИ предполагалось, что серия S21 может быть запущена уже в декабре 2020 года, но теперь в новом отчете SamMobile говорится, что запуск состоится в январе 2021 года, а первые продажи начнутся в конце того же месяца или в начале февраля.

Причина возможного нового графика выпуска до сих пор неизвестна, хотя, скорее всего, речь идет о добавлении пространства между Galaxy S21 и складным запуском Galaxy Z следующего поколения. Поставщики Samsung также, по-видимому, уже массово производят элементы для серии S21, что более чем на месяц раньше, чем у прошлогодних телефонов S20, поэтому, похоже, сдвиг в выпуске действительно будет.

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