Samsung выпустит недорогие смартфоны с 5G

Samsung еще в прошлом году выпустила Galaxy A90 с поддержкой 5G. Этот смартфон появился в сентябре.

В 2020 году уже вышли Galaxy A51 5G и Galaxy A71 5G, которые считаются недорогими смартфонами среди 5G аппаратов, но их цена говорит об обратном — 500 и 600 долларов соответственно.

В компании решили выпустить еще более дешевые 5G смартфоны. Они тоже будут относиться к линейке Galaxy A.

Об этом сообщает источник знакомый с планами корейского производителя.

Что это будут за модели аппаратов и когда они появятся пока неизвестно.

Стоит отметить, что китайские компании сейчас успешно выпускают 5G смартфоны стоимость ниже 500 долларов.