Samsung выпустит не больше 200 тыс. складных смартфонов с тремя экранами

Samsung готовится выпустить свой первый смартфон с тремя экранами, как конкурента Huawei Mate XT, в начале 2026 года. Однако новые слухи указывают на то, что производство может быть еще более ограниченным, чем ожидалось.

Ранее СМИ и инсайдеры уже сообщали, что компания ведет разработку и выпустит тройное устройство, но уже тогда говорилось об ограниченном объёме производства.

По информации южнокорейских СМИ, Samsung планирует выпустить всего 300 000 единиц своего нового устройства. Для сравнения, на каждую тройную модель Galaxy Z Fold6 компания будет производить 30 обычных моделей.

Эксперт Росс Янга сообщает, что Samsung может выпустить новый смартфон в первом квартале 2026 года, но в ограниченном количестве.

Другие источники предполагают, что массовое производство начнется во втором квартале 2025 года. В любом случае, ожидается, что Samsung выпустит лишь 200 000 единиц нового устройства, что составляет десятую часть запланированных продаж Galaxy Z Fold7.

В то же время, планируется выпустить 3 миллиона Galaxy Z Flip7 и 900 000 Galaxy Z Flip FE.