Samsung выпустила особую версию Galaxy Z Flip6 Doraemon Special Edition

Samsung представила особую версию раскладушки Galaxy Z Flip6 Doraemon Special Edition, оформленную в стиле популярного аниме Дораэмон.

Эта версия была выпущена в честь выставки DORAEMON & FRIENDS, которая пройдет в Гонконге. Новинка выйдет ограниченным тиражом в количестве 800 экземпляров.

Galaxy Z Flip6 Doraemon Special Edition поставляется в специальной коробке вместе с чехлом в стиле Дораэмона и магнитной подставкой в форме кота Дораэмона для устройства.

Характеристики Galaxy Z Flip6 Doraemon Special Edition такие же, как у стандартной модели. Тем не менее программное обеспечение смартфона включает загрузочную анимацию в стиле Дораэмона, специальную тему Doraemon Galaxy, обои Doraemon Treasure Pocket, динамический экран блокировки Дораэмона и набор иконок приложений в стиле Дораэмона.

Galaxy Z Flip6 Doraemon Special Edition уже доступен для предзаказа с 12 ГБ оперативной памяти и флеш-накопителем на 512 ГБ по цене около 1370 долларов.