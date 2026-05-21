Samsung выпустила One UI 8.5 для 19 моделей Galaxy

Samsung начала глобальное распространение оболочки One UI 8.5 на базе Android 16 для смартфонов линейки Galaxy. Об этом сообщает ресурс Gizmochina.

После запуска обновления в Южной Корее компания расширила доступ к прошивке на международном рынке. На данный момент финальная версия One UI 8.5 стала доступна для 19 моделей устройств.

В список вошли флагманские смартфоны серий Galaxy S25, Galaxy S24 и Galaxy S23, а также складные модели Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip. Кроме того, обновление получила модель Samsung Galaxy A56.

Среди устройств, уже получивших новую версию оболочки:
— Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge и S25 FE;
— Galaxy S24, S24+, S24 Ultra и S24 FE;
— Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra;
— Galaxy Z TriFold, Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE, Z Fold 6 и Z Flip 6.

Как отмечает Gizmochina, это только первый этап распространения прошивки. Глобальный запуск One UI 8.5 начался 11 мая, и в ближайшие недели список поддерживаемых устройств должен расшириться.

Ранее сообщалось, что Samsung уже тестирует One UI 9 для будущего смартфона Galaxy S26 FE, который пока официально не представлен.

