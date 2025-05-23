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Samsung выпустила обновление для Galaxy S24 с устранением уязвимостей

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Компания Samsung начала распространение майского патча безопасности для флагманских смартфонов серии Galaxy S24. Обновление устраняет десятки уязвимостей, включая критические ошибки в операционной системе Android и фирменной оболочке One UI, что значительно повышает уровень защиты пользовательских данных. Об этом сообщает портал SamMobile.

На данный момент обновление доступно для пользователей в США, включая как операторские, так и стандартные версии устройств. Среди прочего, патч закрывает 20 уязвимостей в One UI и содержит исправления для компонентов, связанных с чипсетами Exynos.

Samsung рекомендует владельцам Galaxy S24 установить обновление как можно скорее, чтобы обеспечить оптимальную защиту от потенциальных угроз. В ближайшее время ожидается начало распространения патча в других регионах, включая Европу и Азию. По предварительной информации, глобальное обновление будет завершено до конца мая.

Параллельно компания ведёт активное тестирование прошивки One UI 8, построенной на базе Android 16. Публичная бета-версия ожидается в мае-июне, а стабильный релиз — до конца лета. Это обновление призвано принести новые функции и усовершенствования в интерфейс и систему безопасности.

Ранее, в начале 2025 года, Samsung задержала выпуск прошивки One UI 7, что вызвало критику со стороны пользователей. Тогда лишь смартфоны серии Galaxy S25 получали новейшие функции и обновления в срок. Текущий график обновлений One UI 8 свидетельствует о намерении компании сократить разрыв в поддержке разных моделей.

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