Samsung выпустила бюджетный Galaxy A08 с батареей на 6000 мА·ч

Samsung представила смартфон Galaxy A08 4G — преемника прошлогоднего Galaxy A07. Новинка получила 6,7-дюймовый LCD-экран с разрешением HD+ и каплевидным вырезом для фронтальной камеры на 8 Мп.

В основе устройства — процессор MediaTek Helio G99. Смартфон оснащён 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить картой microSD объёмом до 2 ТБ.

Основная камера включает сенсоры на 50 и 2 Мп. Также предусмотрены боковой сканер отпечатков пальцев, разъём 3,5 мм и защита от пыли и влаги по стандарту IP64.

Аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 25 Вт, при этом адаптер питания в комплект не входит. Galaxy A08 работает на Android 16 с One UI 8, а производитель обещает шесть поколений обновлений Android и шесть лет обновлений безопасности.

Версия с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти стоит около 20,2 тыс. рублей по курсу ЦБ на 16 сентября. Смартфон уже поступил в продажу на Украине, а также появился на сайтах Samsung в Сербии и ЮАР.