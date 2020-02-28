Samsung выпустила более экономичные OLED-экраны

Samsung выпустила более экономичные OLED-экраны28.02.2020 21:19
Подразделение Samsung занимающееся разработкой и производством экранов представило новые OLED-дисплеи, которые потребляют еще меньше энергии и излучают меньше синего спектра.
Новые панели по заявлению корейской компании можно назвать оптимальными для начала эры 5G смартфонов.
Samsung OLED-дисплеи собственного производства использует не только в смартфонах компании, но также продает их другим производителям, причем она сотрудничает со многими китайскими компаниями.
К тому же OLED-панели от Samsung неоднократно были признаны лучшими.
Новые представленные экраны потребляют на 15% меньше энергии в сравнении с существующими решениями.
Для сравнения, если сейчас OLED-экран потребляет 1,5 Вт, то новый тип экранов потребляет 1,3 Вт.
В компании уверяют, что это хороший показатель, особенно в период развития 5G-смартфонов, так как для работы в сетях пятого поколения нужно больше энергии.
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