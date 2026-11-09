Samsung выпустила Android 17 для европейских Galaxy A34

Компания Samsung начала распространять стабильную версию программной оболочки One UI 9 на базе Android 17 для смартфонов Galaxy A34 в Европе. Ранее обновление появилось на устройствах южнокорейского рынка, а теперь стало доступно для международной модификации аппарата, представленного ещё в 2023 году.

Новая прошивка получила номер сборки A346BXXUHGZJ8. Обновление включает изменения пользовательского интерфейса, дополнительные настройки и исправления безопасности. Одним из заметных нововведений стала расширенная возможность настройки панели быстрого доступа, позволяющая пользователям гибче организовать управление основными функциями смартфона.

В системных настройках появился обновлённый раздел «Гарантия и обслуживание». Кроме того, Samsung изменила отображение информации об использовании геолокации приложениями. Новый индикатор должен помочь владельцам устройства лучше понимать, когда программное обеспечение обращается к данным о местоположении.

Разработчики также доработали приложение Samsung Notes, отдельные возможности Samsung DeX и инструменты доступности для пользователей с ограничениями здоровья. При этом наличие всех перечисленных функций на конкретном устройстве может зависеть от аппаратных возможностей модели.

В состав прошивки включён октябрьский пакет безопасности 2026 года. По данным производителя, он устраняет 62 уязвимости, затрагивающие различные компоненты программного обеспечения.

Однако владельцам Galaxy A34 не следует рассчитывать на получение абсолютно всех возможностей, доступных современным флагманам. Некоторые функции искусственного интеллекта Galaxy AI, включая My FanCam и Now Nudge, предназначены только для отдельных устройств семейств Galaxy S и Galaxy Z.

Распространение обновления осуществляется поэтапно, поэтому сроки его появления могут различаться в зависимости от страны и версии смартфона. Пользователи смогут проверить доступность прошивки через стандартный раздел обновления программного обеспечения в настройках Android.

Выход Android 17 для Galaxy A34 показывает, что Samsung продолжает программную поддержку устройств среднего ценового сегмента спустя несколько лет после их поступления в продажу.