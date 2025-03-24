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Samsung выиграла патентный спор с BOE по OLED-технологиям

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Комиссия США по международной торговле подтвердила, что патенты Samsung, касающиеся OLED-технологий, были нарушены компанией BOE.

Разбирательство началось в декабре 2022 года, когда Samsung Display подала жалобы на 17 американских поставщиков, утверждая, что их OLED-панели нарушают пять ее патентов, среди которых была технология Diamond Pixel. В ходе расследования выяснилось, что производителем панелей является BOE, которая согласилась на проверку.

В ответ на это BOE подала встречные иски в Китае, обвиняя Samsung в нарушении своих патентов. Другие китайские компании, такие как CSOT, Tianma и Visionox, поддержали BOE в попытках оспорить патенты Samsung в США.

Тем не менее, в ноябре прошлого года комиссия признала патенты Samsung действительными, и это решение было подтверждено Американским советом по патентным спорам в декабре и январе по четырем из пяти оспариваемых патентов.

 

Источник: The Korea Times

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