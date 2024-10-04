Samsung внедрит в свои телевизоры искусственный интеллект

Ранее Samsung использовала искусственный интеллект в своих смарт-телевизорах, но только для машинного обучения, направленного на улучшение качества изображения и звука без участия пользователя.

Теперь же, с новыми разработками, представленными на SDC24, телевизоры Samsung получат функции генеративного искусственного интеллекта.

Пользователи смогут наслаждаться изображениями и контентом, созданными с помощью генеративного ИИ, прямо на экранах своих телевизоров.

Более того, Samsung анонсировала интеграцию своих телевизоров Tizen с ChatGPT, что откроет новые возможности взаимодействия.