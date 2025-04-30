Samsung внедрит функцию активации Gemini AI на телефоны Galaxy A в мае

Компания Samsung анонсировала внедрение функции активации искусственного интеллекта Gemini на смартфоны среднего класса Galaxy A. Эта возможность, ранее доступная только флагманским моделям серии Galaxy S, появится на устройствах с обновлением программного обеспечения в начале мая.

После обновления пользователи смогут активировать помощника Google Gemini с помощью боковой кнопки, что сделает взаимодействие с ИИ более удобным и доступным. Новый функционал позволит выполнять разнообразные задачи с помощью голосовых команд — от проверки календаря до поиска ресторанов или отправки информации через мессенджеры. Также будет доступна интеграция между приложениями, например, поиск мест через Google Maps и отправка информации через сообщения.

Обновление получат такие устройства, как Galaxy A56 5G, A55 5G, A54 5G, A36 5G, A35 5G и другие модели серии Galaxy A. Поддержка и функции могут различаться в зависимости от региона и оператора связи.