Главная » Новости

Samsung вернула лидерство на рынке гибких складных смартфонов, обогнав Huawei

Автор На чтение 1 мин Просмотров 47 Опубликовано

По данным IDC, Samsung вернула себе лидерство на мировом рынке гибких складных смартфонов, опередив Huawei, которая утратила свою позицию лидера и опустилась на третье место. В результате изменений на рынке, корейский гигант значительно увеличил свою долю с 16,4% во втором квартале до 51,2% в третьем квартале 2024 года, став безоговорочным лидером.

Samsung вернула лидерство на рынке гибких складных смартфонов, обогнав Huawei

Huawei, ранее занимавшая 27,5% рынка в начале года, теперь имеет лишь 13,2% и скатилась на третью строчку. Motorola заняла второе место с долей 15,1%. В числе других крупных игроков на рынке находятся Honor с долей 7,6% и Xiaomi с 6,3%.

Причиной роста доли Samsung стала успешная презентация новых моделей Galaxy Fold и Galaxy Flip. Однако падение Huawei на фоне этих изменений остаётся загадкой. Интересно, что остальные компании, в сумме, занимают лишь 6,6% мирового рынка, что подтверждает доминирование крупных игроков.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.