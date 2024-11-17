Samsung вернула лидерство на рынке гибких складных смартфонов, обогнав Huawei

По данным IDC, Samsung вернула себе лидерство на мировом рынке гибких складных смартфонов, опередив Huawei, которая утратила свою позицию лидера и опустилась на третье место. В результате изменений на рынке, корейский гигант значительно увеличил свою долю с 16,4% во втором квартале до 51,2% в третьем квартале 2024 года, став безоговорочным лидером.

Huawei, ранее занимавшая 27,5% рынка в начале года, теперь имеет лишь 13,2% и скатилась на третью строчку. Motorola заняла второе место с долей 15,1%. В числе других крупных игроков на рынке находятся Honor с долей 7,6% и Xiaomi с 6,3%.

Причиной роста доли Samsung стала успешная презентация новых моделей Galaxy Fold и Galaxy Flip. Однако падение Huawei на фоне этих изменений остаётся загадкой. Интересно, что остальные компании, в сумме, занимают лишь 6,6% мирового рынка, что подтверждает доминирование крупных игроков.