Samsung в видеоролике показала разобранный Galaxy S20 Ultra

Samsung Electronics показала свой флагманский смартфон в разобранном состоянии.

Корейская компания продемонстрировала внутренности Galaxy S20 Ultra, причем аппарат вначале показали в разобранном состоянии, а потом его начали собирать и описывать его комплектующие.

Напомним, Samsung Galaxy S20 Ultra уже доступен для заказа в России. Смартфон предлагают за 99 990 рублей.

13 марта он станет доступен для покупки в фирменных магазинах Samsung и у официальных ритейлеров.

В Южной Корее серия Galaxy S20 уже продается, и как оказалось она не пользуется высоким спросом.

