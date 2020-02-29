Samsung в видеоролике показала разобранный Galaxy S20 Ultra

Samsung в видеоролике показала разобранный Galaxy S20 Ultra29.02.2020 23:39
Samsung Electronics показала свой флагманский смартфон в разобранном состоянии.
Корейская компания продемонстрировала внутренности Galaxy S20 Ultra, причем аппарат вначале показали в разобранном состоянии, а потом его начали собирать и описывать его комплектующие.
Напомним, Samsung Galaxy S20 Ultra уже доступен для заказа в России. Смартфон предлагают за 99 990 рублей.
13 марта он станет доступен для покупки в фирменных магазинах Samsung и у официальных ритейлеров.
В Южной Корее серия Galaxy S20 уже продается, и как оказалось она не пользуется высоким спросом.
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