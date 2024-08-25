Главная » Новости

Samsung в следующем месяце представит «тонкий» Galaxy Z Fold6 Slim

Автор На чтение 1 мин Просмотров 27 Опубликовано

По некоторым данным, тонкая версия устройства будет доступна не на всех рынках.

Samsung в следующем месяце представит «тонкий» Galaxy Z Fold6 Slim

Samsung готовит к выпуску «тонкую» версию своего складного смартфона Galaxy Z Fold6, которая, вероятно, будет называться Galaxy Z Fold6 Slim. Запуск устройства планируется 25 сентября в Южной Корее.

Galaxy Z Fold6 Slim планируется выпустить в Южной Корее и Китае, а стандартный Galaxy Z Fold6 будет доступен в остальном мире.

Толщина нового смартфона составит чуть более 10 мм, а дисплеи будут 8 и 6,5 дюйма, что больше по сравнению с оригиналом, где экраны имеют диагонали 7,6 и 6,3 дюйма. Компания старается сделать устройство еще тоньше на 0,1 мм.

Кроме того, в Galaxy Z Fold6 Slim может появиться титановая задняя панель, которая уже разработана, но окончательное решение о её использовании ещё не принято. Это могло бы снизить вес устройства.

Также ожидается улучшение камеры под экраном: вместо 4-мегапиксельного сенсора может быть установлен 5-мегапиксельный.

Состоялась неофициальная презентация Samsung Galaxy Z Fold6

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.