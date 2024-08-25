Samsung в следующем месяце представит «тонкий» Galaxy Z Fold6 Slim

По некоторым данным, тонкая версия устройства будет доступна не на всех рынках.

Samsung готовит к выпуску «тонкую» версию своего складного смартфона Galaxy Z Fold6, которая, вероятно, будет называться Galaxy Z Fold6 Slim. Запуск устройства планируется 25 сентября в Южной Корее.

Galaxy Z Fold6 Slim планируется выпустить в Южной Корее и Китае, а стандартный Galaxy Z Fold6 будет доступен в остальном мире.

Толщина нового смартфона составит чуть более 10 мм, а дисплеи будут 8 и 6,5 дюйма, что больше по сравнению с оригиналом, где экраны имеют диагонали 7,6 и 6,3 дюйма. Компания старается сделать устройство еще тоньше на 0,1 мм.

Кроме того, в Galaxy Z Fold6 Slim может появиться титановая задняя панель, которая уже разработана, но окончательное решение о её использовании ещё не принято. Это могло бы снизить вес устройства.

Также ожидается улучшение камеры под экраном: вместо 4-мегапиксельного сенсора может быть установлен 5-мегапиксельный.