Samsung увеличит ёмкость аккумуляторов Galaxy S27 Pro и S27 Ultra

Грядущие флагманские смартфоны Samsung получат более ёмкие аккумуляторы — на 5200 и 5800 мА·ч соответственно. Как уточняет нидерландский портал GalaxyClub, реальная ёмкость батарей составит 5087 и 5534 мА·ч, однако даже такие показатели означают прирост почти на 10–15%.

Примечательно, что утечка информации о новых аккумуляторах для S27 Ultra появилась спустя несколько недель после того, как стало известно о планах Apple установить в iPhone 18 Pro Max батарею на 5567 мА·ч. При этом ёмкость аккумулятора «Ультра»-версии не менялась начиная с Galaxy S20.

Какими ещё особенностями удивит новая линейка, пока неизвестно. У Samsung остаётся ещё несколько месяцев до запуска Galaxy S27 Ultra в массовое производство, в течение которых компании предстоит окончательно определить список комплектующих и заключить соглашения со всеми поставщиками.