Samsung увеличит скорость беспроводной зарядки в серии Galaxy S26

Серия Galaxy S26 может не получить значительных улучшений камеры, но, по данным нового утечки, компания готовит долгожданное обновление системы беспроводной зарядки. Согласно сообщению инсайдера @Jukanlosreve, опубликованному в ET News, все три модели серии смогут поддерживать более высокую мощность зарядки до 25 Вт.

Ранее Samsung использовала 15 Вт беспроводной зарядки почти шесть лет. В новой линейке Galaxy S26 и S26 Plus будут поддерживать 20 Вт, а флагманский S26 Ultra — 25 Вт. Увеличение мощности должно сократить время зарядки примерно на 40 % по сравнению с предыдущими 15 Вт, делая беспроводную зарядку более удобной для повседневного использования.

Кроме обновления зарядки, утечка также раскрывает размеры экранов и габариты всех трёх моделей. Стандартный Galaxy S26 получит экран 6,3 дюйма и корпус 149,4 × 71,5 × 6,9 мм. Модель Plus сохранит 6,7‑дюймовый дисплей и размеры 158,4 × 75,8 × 7,3 мм. Флагман S26 Ultra будет оснащён 6,9‑дюймовым экраном и корпусом 163,6 × 78,1 × 7,8 мм.