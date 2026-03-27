Samsung теряет позиции на рынке складных смартфонов в Северной Америке

Рынок складных смартфонов в Северной Америке становится более конкурентным. Долгое время лидерство принадлежало Samsung, однако разрыв постепенно сокращается.

Согласно отчёту Counterpoint Research, поставки складных устройств в регионе выросли на 28% в 2025 году по сравнению с предыдущим годом. Рост остаётся стабильным, но ключевое изменение происходит в долях рынка. Доля Samsung снизилась с 65% в 2024 году до примерно 51% в 2025-м. Компания сохраняет лидерство в целом и остаётся сильной в сегменте «книга», однако конкуренция в складных «ракушках» усилилась.

Большой вклад в изменение ситуации вносит Motorola. Сильный спрос на серию Razr 60, подкреплённый агрессивным ценообразованием и предложениями операторов, позволил бренду занять около 44% рынка, превращая ранее односторонний сегмент в более сбалансированную гонку.

Google также демонстрирует рост — поставки выросли на 52% благодаря выпуску Pixel 10 Pro Fold в конце 2025 года, но доля компании пока остаётся около 5%.

Эти события происходят на фоне ожидаемого выхода Apple на рынок складных устройств с долгожданным iPhone Fold, который должен дебютировать вместе с серией iPhone 18 в этом году. Apple пропустила ранний этап развития сегмента, когда вопросы надёжности и долговечности отпугивали покупателей, и теперь выходит на более зрелый рынок с более широкой привлекательностью для массового потребителя.

Samsung, в свою очередь, разрабатывает новые модели, включая складной «книга» с увеличенным дисплеем, чтобы оставаться конкурентоспособной на фоне новых игроков.

Если тенденция сохранится, 2026 год может стать переломным: категория, ранее полностью доминируемая Samsung, становится более открытой, а приход Apple может ускорить её распространение среди массовых пользователей.