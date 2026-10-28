Samsung сохранила пятое место среди самых дорогих брендов мира

Компания Samsung Electronics 28 октября объявила о сохранении пятой позиции в ежегодном международном рейтинге Best Global Brands 2026, подготовленном консалтинговой организацией Interbrand. Оценочная стоимость бренда южнокорейского производителя достигла 105,2 млрд долларов.

Samsung удерживает место в первой пятёрке рейтинга с 2020 года и остаётся единственной компанией азиатского происхождения, которой удалось сохранять такую позицию на протяжении семи лет подряд.

Согласно сообщению производителя, одним из основных факторов, повлиявших на оценку, стали инвестиции в полупроводниковые технологии и развитие оборудования для искусственного интеллекта. Подразделение Device Solutions увеличило поставки высокопроизводительной памяти на фоне роста спроса со стороны разработчиков ИИ-систем.

Компания также отметила запуск массового производства и коммерческих поставок памяти HBM4. Такие микросхемы предназначены для высокопроизводительных вычислений и применяются в ускорителях искусственного интеллекта, где необходима высокая пропускная способность при передаче данных.

Другим направлением развития Samsung называет интеграцию интеллектуальных функций в потребительскую электронику. Речь идёт о смартфонах, телевизорах и бытовой технике, способных обмениваться данными и использовать персонализированные алгоритмы.

В 2026 году компания представила складной смартфон Galaxy Z Fold8 с изменённой конструкцией и внутренним дисплеем с соотношением сторон 4:3.

При подготовке рейтинга Interbrand учитывает финансовые показатели компании, влияние бренда на решения покупателей и способность бизнеса сохранять конкурентоспособность.

Оценка стоимости бренда не равнозначна рыночной капитализации производителя. Она отражает предполагаемую экономическую ценность торговой марки с учётом методологии исследовательской организации.