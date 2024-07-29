Samsung сохранила лидерство в списке самых продаваемых брендов на рынке смартфонов

Во втором квартале 2024 года Samsung осталась самой популярной компанией на рынке смартфонов, у нее была доля в 18 процентов. Об этом говорится в отчете аналитиков Canalys.

На второй строчке расположилась компания Apple с 16 процентами, а Xiaomi заняла третье место с 15 процентами.

Рынок смартфонов продолжает расти уже три квартала подряд. Общее количество проданных устройств увеличилось на 12 процентов за год, достигнув 288 миллионов штук.

Эмбер Лю из Canalys сказала, что рост рынка связан с увеличением запросов и появлением новых технологий, особенно сервисов искусственного интеллекта.

Китайские компании, такие как Honor, Oppo и Vivo, усиливают конкуренцию на мировом рынке, сосредоточив свое внимание за пределами Китая.