Samsung сделала «квантовую» версию модели Galaxy A55

Компания Samsung анонсировала новый смартфон Galaxy Quantum 5, который является специальной версией модели Galaxy A55.

Основное внимание в этой модели уделено безопасности, а не физической защите корпуса. Galaxy Quantum 5 предлагает усовершенствованные алгоритмы для защиты личных и финансовых данных пользователей.

Ключевым отличием новой модели является встроенный чип квантовой криптографии S2Q000. Этот чип обеспечивает генерацию случайных чисел и поддерживает функции Samsung Knox, что значительно повышает безопасность при использовании банковских и платежных приложений.

В остальном характеристики Galaxy Quantum 5 остались такими же, как у базовой модели. Смартфон оснащен 6,6-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

Внутри установлен процессор Exynos 1480, 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 ГБ. Тройная камера включает в себя 50-мегапиксельный основной датчик, 12-мегапиксельный ультраширокий объектив и 5-мегапиксельный макрообъектив. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 25 ватт.

Пока Galaxy Quantum 5 доступен только в Южной Корее по цене 618 200 вон или 42 400 рублей.