Samsung сделала и показала на MWC 2025 складные портативные игровые консоли

На выставке MWC 2025 компания Samsung анонсировала новую портативную игровую консоль под названием Flex Gaming.

Устройство оснащено 7,2-дюймовым складным OLED-дисплеем и предназначено для удобного использования во время путешествий.

В отличие от громоздких игровых консолей, таких как Steam Deck и Nintendo Switch, Flex Gaming имеет складной дизайн, который позволяет компактно складывать консоль, как смартфон Galaxy Z Flip. Это делает её более удобной для переноски.

Консоль оборудована джойстиками и крестовинами с обеих сторон экрана, а также специальной полостью для хранения джойстиков в сложенном виде.

В нижней части устройства расположены кнопка «Домой», кнопка с надписью «N» и порт USB Type-C. Яркие зелёный и жёлтый цвета придают консоли современный вид.

Хотя Samsung пока не раскрывает подробности о технических характеристиках, ожидается, что дисплей будет иметь высокое качество, как у складных смартфонов компании.

Концепция Flex Gaming представляет собой значительное улучшение по сравнению с моделью, представленной на CES 2023, и лучше соответствует потребностям пользователей, ищущих компактные игровые решения.

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