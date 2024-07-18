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Samsung сделает Galaxy Z Fold6 в версиях Slim и Ultra, но только для Китая и Кореи

Автор На чтение 1 мин Просмотров 20 Опубликовано

Улучшенная версия Samsung Galaxy Z Fold6 с приставками Slim или Ultra будет доступна только в Китае и Южной Корее. Samsung Electronics планирует выпустить эту модель осенью.

Samsung сделает Galaxy Z Fold6 в версиях Slim и Ultra, но только для Китая и Кореи

Версия Slim или Ultra представит улучшенные характеристики, включая больший дисплей и более тонкий корпус. Также ожидается улучшение камеры.

Этот ход Samsung связан с жесткой конкуренцией на китайском рынке, где бренды, такие как Honor, Oppo и Huawei, опережают Samsung в разработке и возможностях складных телефонов.

Выпуск улучшенной версии Galaxy Z Fold6 позволит Samsung укрепить свои позиции в этих странах.

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