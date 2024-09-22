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Samsung сделает для «умного» кольца Ring новые размеры

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

В этом году Samsung представила Galaxy Ring в девяти размерах. Однако появилась информация о том, что компания может добавить еще больше вариантов.

Samsung сделает для «умного» кольца Ring новые размеры

В отличие от умных часов, где можно регулировать ремешок, смарт-кольца требуют точной подгонки по размеру. Samsung предлагает кольца в размерах от 5 до 13 и даже комплект для выбора подходящего размера.

Согласно информации от Макса Джамбор на платформе X, Samsung может выпустить Galaxy Ring в двух новых размерах — 14 и 15 для пользователей с более толстыми пальцами.

Эти новые размеры могут появиться в ближайшие недели. Кроме того, Samsung работает над расширением доступности Galaxy Ring на новых рынках.

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