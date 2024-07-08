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Samsung сделает более тонкую версию складного смартфона Galaxy Z Fold 6

Автор На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

Samsung работает над более тонкой версией своего складного телефона Galaxy Z Fold 6.

Этот вариант будет иметь большие экраны по сравнению со стандартным Fold 6 — 6,5-дюймовый внешний и 8-дюймовый внутренний экран.

Ожидается, что более тонкий Z Fold 6 будет запущен в четвертом квартале, но ограниченным тиражом в 400 000-500 000 единиц.

Цель Samsung — продемонстрировать способность создавать более тонкие складные телефоны, и эта новая версия является частью такой стратегии.

Однако, чтобы достичь более тонкого профиля, компания решила отказаться от поддержки S Pen, что означает отсутствие дигитайзера для стилуса.

Подробности о более дорогих спецификациях этого варианта пока не раскрываются, хотя ранее ходили слухи о возможном обновлении камеры.

Более тонкий Z Fold 6 будет предназначен для премиум-сегмента рынка, в то время как стандартный Z Fold 6 будет ориентирован на широкую аудиторию.

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