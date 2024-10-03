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Samsung с 2025 года начнет взимать плату за функции Galaxy AI

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На прошлой неделе Samsung представила новые планшеты Galaxy Tab S10 и смартфоны S24 FE, и одной из ключевых особенностей стала функция Galaxy AI.

Samsung с 2025 года начнет взимать плату за функции Galaxy AI

Хотя в настоящее время все новые функции искусственного интеллекта доступны бесплатно, компания намекнула, что это может измениться в будущем.

В официальном пресс-релизе Samsung упомянула, что «в конце 2025 года за некоторые функции искусственного интеллекта может взиматься плата».

Ранее компания уже подтвердила, что функции Galaxy AI будут бесплатны до конца 2025 года для поддерживаемых устройств Galaxy.

Это значит, что, вероятно, в следующем году пользователям придётся платить за использование определённых возможностей искусственного интеллекта.

 

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