Samsung решила увеличить память в новых флагманах Galaxy S24

Samsung решила увеличить объем встроенной памяти в базовых версиях своих новых смартфонов.

Известный инсайдер Абхишек Ядав сообщил, что в модели Galaxy S24 базовая версия будет оснащена 12 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти.

Это значит, что Samsung впервые уберет вариант с 8 гигабайтами оперативной памяти.

Ранее представленный Galaxy S24 имел 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти, и если информация верна, то Samsung значительно улучшит характеристики своих устройств.