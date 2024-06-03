Samsung решила прекратить поддержку TizenOS для некоторых Galaxy Watch

Samsung объявила о прекращении поддержки операционной системы TizenOS для нескольких моделей своих смарт-часов. Это решение затронет владельцев Galaxy Watch Active 1 и 2 поколений, а также Galaxy Watch 3 и более ранних моделей. Поддержка этих устройств полностью прекратится к концу 2025 года.

Прекращение поддержки TizenOS означает, что смарт-часы, работающие на этой системе, больше не будут получать обновлений и потеряют доступ к сервисам и приложениям, включая магазин контента Galaxy Store.

Samsung начнет удалять из магазина все приложения, связанные с TizenOS, и к концу 2025 года устройства под управлением этой системы могут стать непригодными к использованию.