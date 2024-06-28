Samsung разработала три новых датчика для камер Android-смартфонов

Samsung представила три новых датчика изображения для смартфонов, которые сделают фотографии еще лучше.

Один из них имеет очень высокое разрешение, другой позволяет делать зум без потери качества, а третий хорошо работает в слабом освещении.

Так, первый датчик получил название ISOCELL GNJ. Он получил разрешение 50 Мп и размер пикселей 1 мкм, а также оснащен двухпиксельной автофокусировкой для точного фокусирования даже при слабом освещении.

Датчик еще поддерживает встроенный зум, который работает с оптическим зумом объектива, обеспечивая лучшее качество зума без потери деталей изображения.

Он также обладает улучшенным антибликовым слоем и микролинзой с высоким преломлением для сбора большего количества света и уменьшения нежелательных отражений.

Второй датчик — ISOCELL HP9 и его разрешение составляет 200 Мп,а размер пикселей 0,56 мкм. Он обладает высокой светочувствительностью и улучшенным автофокусом по сравнению с предыдущей моделью HP3.

Датчик можно использовать как для основной камеры, так и для телеобъектива. Он обеспечивает реалистичное размытие фона, поддерживает внутрисенсорный зум и позволяет достигнуть 12-кратного зума в сочетании с телеобъективом.

Ну и наконец третий модуль ISOCELL JN5 с разрешением 50 Мп подходит для сверхширокоугольных камер в смартфонах. Он обладает улучшенной автофокусировкой, широким цветовым диапазоном и уменьшенным шумом при слабом освещении. Технологии Dual VTG и Super QPD в JN5 улучшают передачу заряда пикселей и точность автофокусировки.