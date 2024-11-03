Главная » Новости

Samsung разрабатывает собственную гарнитуру смешанной реальности

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Samsung активно работает над гарнитурой смешанной реальности (XR) уже более года.

В своем последнем финансовом отчете компания подтвердила намерения улучшить связь между устройствами, включая новые XR-продукты, что может намекать на конкуренцию с Apple Vision Pro и другими.

В то время как Samsung ускорила разработки, LG закрыла свой проект по созданию подобного устройства, а Apple приостановила работу над Vision Pro 2, переключившись на более доступную модель.

Процессор для новой гарнитуры будет поставлять Qualcomm, а программное обеспечение разработает Google. Рик Остерло из Google заявил, что платформа будет готова к 2024 году.

После выхода Apple Vision Pro, Samsung пришлось начать работу с нуля, так как гарнитура конкурента превзошла ожидания. Google уже готовит приложения для XR-гарнитур и предлагает партнерам ОС Android XR. Однако многие производители пока ждут, и Samsung, похоже, станет единственным производителем гарнитуры с этой платформой.

Хотя информация о проекте пока неофициальная, предполагается, что стоимость устройства составит от $1000 до $1500, а его характеристики могут превзойти Apple Vision Pro.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.