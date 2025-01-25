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Samsung разрабатывает неинвазивный мониторинг уровня глюкозы в крови

Автор На чтение 1 мин Просмотров 98 Опубликовано

Умные носимые устройства становятся все более полезными благодаря множеству данных, которые они собирают, такие, как шаги, пульс и содержание кислорода в крови. Samsung активно работает над неинвазивным оптическим мониторингом уровня глюкозы в крови, что может стать значительным достижением для пользователей.

Люди с диабетом уже давно измеряют уровень глюкозы, и технологии в этой области развивались от тестов с иглами до носимых устройств, которые подключаются к смартфонам. С ростом доступности таких решений интерес к мониторингу глюкозы проявляют даже здоровые люди, желающие контролировать своё питание и здоровье.

На недавнем форуме Samsung Health в Сан-Хосе старший вице-президент Хон Пак рассказал о прогрессе в разработке неинвазивного оптического монитора уровня глюкозы. Он отметил, что команда компании добивается значительных успехов, хотя о сроках запуска устройства не сообщается.

Если Samsung успешно выпустит такое устройство, это может значительно увеличить спрос на их Galaxy Watch. В этой области также активно работает Apple, что делает конкуренцию ещё более напряжённой.

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