Samsung разрабатывает металлическую линзу для более тонких камер смартфонов

Компания Samsung совместно с Университетом науки и технологий Поханга (POSTECH) работает над новой технологией металлических линз, которая позволит делать камеры смартфонов и XR-гарнитур более компактными без потери качества. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Вместо традиционного изогнутого стекла металлическая линза управляет светом с помощью наноструктур, тоньше человеческого волоса. Исследовательская группа под руководством доктора Чон-Гына Юна из Samsung Research и профессора Джунсука Рхо из POSTECH предложила метод двухтретей фазовой задержки. Он исключает необходимость высоких и хрупких наноструктур, делая линзы более прочными и простыми в производстве. В результате толщина камерного модуля может уменьшиться примерно на 20% — с 2 мм до 1,6 мм.

Технологию продемонстрировали на инфракрасной камере для XR-гарнитур, показав точное отслеживание радужки и зрачка в поле зрения 120° и увеличение резкости: показатель MTF вырос с 50% до 72%. Samsung планирует адаптировать металлические линзы для видимого света, что позволит уменьшить выступающие камеры на будущих смартфонах.

Ранее сообщалось, что Apple также изучает аналогичные решения для подэкранных камер. В случае успешной реализации новая технология может вернуть смартфонам более компактный и аккуратный дизайн.