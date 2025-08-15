Главная » Новости

Samsung разрабатывает металлическую линзу для более тонких камер смартфонов

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Samsung разрабатывает металлическую линзу для более тонких камер смартфонов

Компания Samsung совместно с Университетом науки и технологий Поханга (POSTECH) работает над новой технологией металлических линз, которая позволит делать камеры смартфонов и XR-гарнитур более компактными без потери качества. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Вместо традиционного изогнутого стекла металлическая линза управляет светом с помощью наноструктур, тоньше человеческого волоса. Исследовательская группа под руководством доктора Чон-Гына Юна из Samsung Research и профессора Джунсука Рхо из POSTECH предложила метод двухтретей фазовой задержки. Он исключает необходимость высоких и хрупких наноструктур, делая линзы более прочными и простыми в производстве. В результате толщина камерного модуля может уменьшиться примерно на 20% — с 2 мм до 1,6 мм.

Технологию продемонстрировали на инфракрасной камере для XR-гарнитур, показав точное отслеживание радужки и зрачка в поле зрения 120° и увеличение резкости: показатель MTF вырос с 50% до 72%. Samsung планирует адаптировать металлические линзы для видимого света, что позволит уменьшить выступающие камеры на будущих смартфонах.

Ранее сообщалось, что Apple также изучает аналогичные решения для подэкранных камер. В случае успешной реализации новая технология может вернуть смартфонам более компактный и аккуратный дизайн.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.