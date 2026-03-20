Samsung разрабатывает более тонкий Galaxy Z TriFold 2 и новый слайд-фон

Samsung уже работает над продолжением эксперимента с три‑складными смартфонами. Оригинальный Galaxy Z TriFold стоимостью около 281 000 рублей в Южной Корее постепенно снимают с продаж через три месяца после выпуска; после исчерпания запасов аналогичное ожидается на других рынках, включая США.

Компания не раскрывала причины быстрого прекращения продаж, но устройство изначально воспринималось как демонстрационный концепт. При этом ограниченные партии распродавались, что указывает на интерес к необычным форм-факторам.

По данным корейского инсайдера yeux1122, уже ведётся работа над Galaxy Z TriFold 2. На раннем этапе прототипирования основной упор делается на усовершенствование механизма шарнира, проверка которого почти завершена. Это позволит сделать следующую версию заметно тоньше и легче.

Первая модель была довольно массивной: толщина в сложенном виде достигала 12,9 мм. Новая версия должна приблизиться по габаритам к Galaxy Z Fold 7, оставаясь немного толще из‑за сложной конструкции складывания. Ориентировочный запуск планируется на середину 2027 года, чтобы успеть доработать прочность и качество сгиба.

Одновременно Samsung исследует ещё один гибридный форм-фактор с выдвижным OLED-дисплеем. В отличие от моторизованных прототипов, показанных на выставках вроде CES, здесь используется ручной механизм. В разложенном виде экран может достигать примерно 7 дюймов, превращая устройство из смартфона в компактный планшет.

Все эти разработки показывают, что Samsung продолжает экспериментировать с форм-факторами, и идея три‑складного смартфона остаётся в работе.