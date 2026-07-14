Samsung расследует жалобы на красные пятна на экранах Galaxy S26 Ultra

Компания Samsung начала внутреннюю проверку после жалоб владельцев Galaxy S26 Ultra на красные участки в центральной части дисплея. Сообщения поступили от пользователей и владельцев демонстрационных устройств в Южной Корее, пишет издание Newsway.

По опубликованным отзывам, изменение цвета сохраняется после перезапуска смартфона. Пока не установлено, связана ли проблема с конструкцией всей серии или проявляется только на отдельных аппаратах и при определенных условиях. В Samsung заявили, что выясняют причины и проверяют наличие дефекта.

Одной из возможных причин называют встроенную функцию Privacy Display, которая управляет свечением пикселей и ограничивает видимость содержимого экрана под углом. Рассматривается и версия о выгорании OLED-панели, однако имеющихся данных недостаточно для подтверждения этих предположений.

В справочных материалах Samsung говорится, что при максимальном уровне защиты Privacy Display с одной стороны экрана может появляться красноватый оттенок. Компания называет это особенностью режима. Относится ли это объяснение к пятнам, о которых сообщили владельцы, пока неизвестно.