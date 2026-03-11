Главная » Новости

Samsung расширяет бета-программу One UI 8.5 на новые устройства Galaxy

Samsung начала бета-тестирование One UI 8.5 в декабре, но пока оно было доступно только для серии Galaxy S25. В ближайшее время ситуация может измениться: подготовка к запуску бета-программы для Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 уже началась.

На прошлой неделе на серверах Samsung появились файлы прошивки One UI 8.5 для Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7, что не гарантирует выпуск бета-версии, но указывает на активную подготовку. Дополнительно на официальном форуме компании были созданы отдельные разделы для бета-тестирования этих моделей, что подтверждает готовность Samsung начать программу в ближайшее время.

После запуска бета-программы владельцы Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 смогут получить ранний доступ к новым функциям и обновлениям One UI 8.5. Места в программе ограничены, поэтому регистрация должна проходить сразу после открытия.

Ожидается, что бета-тестирование будет доступно в тех же регионах, что и для серии Galaxy S25: Южная Корея, Индия, США, Великобритания, Германия и Польша.

В отличие от обычных обновлений, Samsung не уведомляет пользователей о запуске бета-программы, поэтому рекомендуется регулярно проверять приложение Samsung Members или следить за обновлениями через тематические каналы, чтобы получать свежую информацию о One UI 8.5.

