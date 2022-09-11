Samsung продолжает троллить Apple с ее iPhone 14

Samsung продолжает насмехаться над Apple с ее новой линейкой смартфонов iPhone 14.

Напомним, iPhone 14 был представлен 7 сентября. В серию вошло 4 модели, две их которых почти полностью повторяют iPhone 13, и только iPhone 14 Pro получил приятные нововведения.

Samsung решила воспользоваться ситуацией и напомнила, что у нее есть то, что в ближайшие пару лет не появится у iPhone.

Корейская компания опубликовала изображения Samsung Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4, которые на рынке существуют более двух лет. Ранее сообщалось, что Apple тоже работает над раскладными смартфонами, но когда их представят пока неизвестно.