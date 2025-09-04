Главная » Новости

Samsung прекращает обновления для серии Galaxy Note 20

Компания Samsung завершила поддержку программного обеспечения для серии Galaxy Note 20. Это означает, что модели больше не будут получать обновления операционной системы и патчи безопасности. Вышедшие в 2020 году Note 20, Note 20 5G, Note 20 Ultra и Note 20 Ultra 5G стали последними смартфонами линейки Galaxy Note. Через пять лет после релиза поддержка для этих устройств официально завершена.

С момента выхода устройства получали обновления дважды в год, после того как сначала они участвовали в регулярном цикле обновлений и получали ежемесячные патчи безопасности. В течение последних пяти лет серия Note 20 получила три крупных обновления Android, а затем переходила на ежеквартальный и полугодовой циклы обновлений. Теперь эти модели исключены из списка устройств Samsung, получающих патчи безопасности.

Пользователи Note 20 останутся на Android 13 с последним установленным патчем безопасности. Хотя смартфоны можно продолжать использовать, они больше не будут получать исправления уязвимостей, что особенно важно при хранении конфиденциальных данных.

В качестве вариантов обновления рекомендуются модели Galaxy S25 или Galaxy Z Fold 7, которые обеспечивают современное железо и семь лет поддержки Android и патчей безопасности.

