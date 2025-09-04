Samsung прекращает обновления для серии Galaxy Note 20

Компания Samsung завершила поддержку программного обеспечения для серии Galaxy Note 20. Это означает, что модели больше не будут получать обновления операционной системы и патчи безопасности. Вышедшие в 2020 году Note 20, Note 20 5G, Note 20 Ultra и Note 20 Ultra 5G стали последними смартфонами линейки Galaxy Note. Через пять лет после релиза поддержка для этих устройств официально завершена.

С момента выхода устройства получали обновления дважды в год, после того как сначала они участвовали в регулярном цикле обновлений и получали ежемесячные патчи безопасности. В течение последних пяти лет серия Note 20 получила три крупных обновления Android, а затем переходила на ежеквартальный и полугодовой циклы обновлений. Теперь эти модели исключены из списка устройств Samsung, получающих патчи безопасности.

Пользователи Note 20 останутся на Android 13 с последним установленным патчем безопасности. Хотя смартфоны можно продолжать использовать, они больше не будут получать исправления уязвимостей, что особенно важно при хранении конфиденциальных данных.

В качестве вариантов обновления рекомендуются модели Galaxy S25 или Galaxy Z Fold 7, которые обеспечивают современное железо и семь лет поддержки Android и патчей безопасности.